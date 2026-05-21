Milan-Goretzka: il tedesco ha già parlato con Max Allegri

vedi letture

Il Milan è da tempo su Goretzka che sarà il primo arrivo in caso di qualificazione in Champions. Il tedesco ha già avuto dei contatti con Allegri

Il Milan si è mosso da tempo per portare in rossonero Leon Goretzka, centrocampista che a fine stagione lascerà a zero il Bayern Monaco. Il tedesco, che sarà il primo arrivo se l'attuale campionato del Diavolo si concluderà con la qualificazione alla prossima Champions League, avrebbe già avuto dei contatti telefonici con Massimiliano Allegri per parlare del suo futuro in rossonero, del suo ruolo in campo e nello spogliatoio.

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che non è un mistero che il tecnico livornese abbia chiesto ai dirigenti di via Aldo Rossi dei rinforzi di esperienza per il ritorno nella massima competizione europea per club. Goretzka conosce perfettamente la Champions visto che in carriera ha già giocato 73 partite con 6 gol, 9 assist e un totale in campo di 4.226 minuti. Allegri vuole gente con mentalità vincente e anche in questo caso Goretzka soddisferebbe perfettamente la richiesta di Max come testimonia il palmares di Leon al Bayern Monaco: 7 campionati tedeschi (l'ultima Bundesliga l'ha festeggiata quest’anno), 5 Supercoppe di Germania, 2 coppe nazionali, una Supercoppa Uefa e una Coppa del mondo per club.