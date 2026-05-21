Il Napoli pensa anche ad Allegri per il dopo-Conte. Ma Max dà priorità al Milan

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Antonio Conte lascerà il Napoli al termine di questa stagione e così il club azzurro si sta muovendo su più tavoli per cercare il nuovo allenatore. La prima idea di De Laurentiis sarebbe quella di riportare nel capoluogo campano Maurizio Sarri che è in uscita dalla Lazio, ma sulle sue tracce c'è anche l'Atalanta del neo ds Cristiano Giuntoli che lo conoscce bene visto che i due hanno lavorato insieme a Napoli.

L'attuale direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, ha in tasca il piano B, che per lui in realtà è il piano A, vale a dire Massimiliano Allegri, a cui avrebbe già avanzato una proposta. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che il livornese dà priorità al Milan, ma per restare chiede alcune garanzie a Gerry Cardinale, vale a dire un ridimensionamento del ruolo di Zlatan Ibrahimovic dopo le recenti gravi ingerenze dello svedese, il ritorno in società di Adriano Galliani e un mercato all'altezza per tornare a giocare la Champions League.