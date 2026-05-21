Panchina Italia: Malagò ha avuto contatti sia con Allegri che con Conte

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Giovanni Malagò, candidato favorito per la presidenza della FIGC, ha avuto dei contatti sia con Allegri che con Conte per la panchina dell'Italia

In attesa di scoprire chi verrà eletto il prossimo 22 giugno come nuovo presidente della FIGC tra Giovanni Malagò, grande favorito, e Giancarlo Abete, continuano le voci sul futuro della panchina della Nazionale italiana. Come spiega stamattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, l'ex numero uno del CONI ha già avuto dei contatti sia con Massimiliano Allegri che con Antonio Conte, ma entrambi rischiano di essere sorpassati da Roberto Mancini. In corsa ci sarebbe anche Claudio Ranieri, che ha recentemente lasciato il suo incarico dirigenziale alla Roma.

Le voci su Allegri-Nazionale circolano da tempo, così come quelle sull'interesse del Napolo per il livornese, la cui priorità però resta la permanenza al Milan. Per restare, però, il livornese chiede delle garanzie: prima di tutto il ridimensionamento del ruolo di Zlatan Ibrahimovic dopo le recenti gravi ingerenze da parte dello svedese (il rapporto tra i due è pessimo). Un'altra richiesta del tecnico livornese è il ritorno nell'organigramma rossonero di Adriano Galliani, ex ad del Milan che nel 2010 lo aveva portato per la prima volta sulla panchina de Diavolo. Inoltre, Allegri pretende un mercato qualitativamente e quantitativamente importante in vista del ritorno in Champions League.