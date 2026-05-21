Il papà di Gimenez assicura: "Si sente benissimo fisicamente, sta migliorando costantemente"

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Il papà di Santiago Gimenez ha spiegato che il figlio sta bene fisicamente e che l'infortunio alla caviglia è solo un lontano ricordo

Christian Gimenez, papà dell'attaccante rossonero Santiago, intervistato da "Claro Sports" su W Radio, ha parlato del momento del figlio, la cui attuale stagione è stata pesantemente condizionata dall'infortunio alla caviglia che lo ha tenuto diversi mesi ai box: "Si sente benissimo fisicamente. L'infortunio non gli dà più fastidio. Sta migliorando costantemente, accumulando minuti di gioco e ha già disputato due partite da titolare. Il momento del Milan? La squadra non sta attraversando uno dei momenti migliori, ma continua a lottare per posizioni importanti e questo può aiutare Santiago".

Il padre di Gimenez ha poi parlato del carattere di Santiago e delle critiche che ha ricevuto in questi mesi: "Io e lui siamo molto diversi. Se mi infortunassi, vorrei tornare in campo il secondo giorno. Lui è molto più paziente invece. Le critiche? Spesso noi che gli stiamo vicino sentiamo certe cose o le vediamo sui social, ma a lui non importa minimamente. È molto tranquillo e questo ci rassicura".

Il sogno di Santiago è andare la Mondiale con il suo Messico: "Far parte della nazionale è la cosa migliore che possa capitarti - spiega il padre Christian -. Aspettiamo tutti con ansia la sua convocazione".