Il papà di Gimenez e le critiche al figlio: "A Santi non importano, è molto tranquillo"

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Il papà di Santiago Gimenez ha raccontato che all'attaccante del Milan non importano le critiche che gli sono arrivate negli ultimi mesi

Christian Gimenez, papà dell'attaccante rossonero Santiago, intervistato da "Claro Sports" su W Radio, ha parlato del momento del figlio, la cui attuale stagione è stata pesantemente condizionata dall'infortunio alla caviglia che lo ha tenuto diversi mesi ai box: "Si sente benissimo fisicamente. L'infortunio non gli dà più fastidio. Sta migliorando costantemente, accumulando minuti di gioco e ha già disputato due partite da titolare. Il momento del Milan? La squadra non sta attraversando uno dei momenti migliori, ma continua a lottare per posizioni importanti e questo può aiutare Santiago".

Il padre di Gimenez ha poi parlato del carattere di Santiago e delle critiche che ha ricevuto in questi mesi: "Io e lui siamo molto diversi. Se mi infortunassi, vorrei tornare in campo il secondo giorno. Lui è molto più paziente invece. Le critiche? Spesso noi che gli stiamo vicino sentiamo certe cose o le vediamo sui social, ma a lui non importa minimamente. È molto tranquillo e questo ci rassicura".

Il sogno di Santiago è andare la Mondiale con il suo Messico: "Far parte della nazionale è la cosa migliore che possa capitarti - spiega il padre Christian -. Aspettiamo tutti con ansia la sua convocazione".