Manna e Allegri a cena: il ds del Napoli vuole Allegri a tutti i costi
Il Corriere della Sera di oggi, riguardo al valzer panchine, ha rilanciato una notizia che negli ultimi giorni sembrerebbe prendere sempre più piede. Stiamo parlando della volontà del Napoli di portare sulla propria panchina l'anno prossimo l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Secondo quanto rivelato infatti, negli scorsi giorni il ds Giovanni Manna sarebbe uscito a cena con l'allenatore del Milan, cena nella quale avrebbe avanzato la proposta di un contratto per il prossimo anno.
DECIDE ALLEGRI, RIMANE AL MILAN SE...
Già dall'anno scorso, prima che Conte alla fine decidesse di restare, Allegri aveva trovato - sempre secondo il Corriere - un accordo con De Laurentiis per un contratto biennale. La decisione spetterà all'allenatore toscano che vorrà capire in primis il mercato che gli potrà essere fatto al Milan e poi cercherà in tutti i modi di riportare Galliani in società e ridimensionare il ruolo di Ibrahimovic.
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