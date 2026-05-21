Manna e Allegri a cena: il ds del Napoli vuole Allegri a tutti i costi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture

Oggi alle 13:00 News di di

Il ds del Napoli e Allegri sono usciti a cena negli scorsi giorni e Manna ha provato a convincere l’allenatore del Milan per portarlo a Napoli. La decisioni è nelle mani del mister dei rossoneri che vuole vederci chiaro per la prossima stagione.