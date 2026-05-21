Bianchin precisa: "Tare non ha avuto comunicazioni ufficiali dalla società per la prossima stagione e quindi aspetta"

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Igli Tare, direttore sportivo del Milan.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Igli Tare, direttore sportivo del Milan: "Christo Nkunku merita due parole. Il finale di stagione conferma la teoria per cui il rendimento dell’uomo col palloncino è direttamente proporzionale alla fiducia che riceve. È successo tra dicembre e gennaio, quando era un titolare. È successo in queste ultime due giornate, da subentrato contro l’Atalanta e dall’inizio a Marassi. In mezzo, tante giornate grigie. Nel panorama triste dell’attacco del Milan, con Gimenez ancora molto sotto la sufficienza, Nkunku è il più in forma e la ragionevole certezza per la formazione dell’ultima giornata a Cagliari.

Tare non ha avuto comunicazioni ufficiali dalla società per la prossima stagione e quindi aspetta. Che altro potrebbe fare? La frase di Cardinale nell’intervista di giovedì però resterà nella testa di tutti: “Nelle ultime tre stagioni, abbiamo speso più di qualsiasi altra squadra della Serie A. Magari non abbiamo speso al meglio. Mi do un voto più alto per i soldi che ho messo che per come li abbiamo spesi”. Tare è responsabile di uno di quei tre mercati e, guardando questa squadra, è chiaro chi siano i giocatori per cui si è speso di più: Modric, Athekame, Nkunku, ovviamente Jashari. A Genova, era seduto vicino a Cardinale: da una parte lui, dall’altra Massimo Calvelli. Si rivedranno per parlare di futuro".