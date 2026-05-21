Ibrahimovic entra in K-Sport per accelerare la crescita della sport-tech in Italia

vedi letture

Ibrahimovic entra a fare parte di K-Sport, azienda tecnologica specializzata nell’analisi delle performance sportive.

Roma, 21 mag. - (Adnkronos) - Zlatan Ibrahimovi entra ufficialmente in K-Sport, azienda tecnologica italiana specializzata nell'analisi delle performance sportive. L'operazione rappresenta una scelta strategica significativa per accelerare la crescita dell'azienda e rafforzarne la leadership globale. La leggenda svedese del calcio entra nella societ in qualit di Global Ambassador e anchor investor, mettendo a disposizione il proprio profilo internazionale per sostenere l'espansione del brand in mercati chiave come Europa, Stati Uniti e Asia. La partnership nasce da una visione condivisa: "democratizzare" il talento sportivo attraverso l'intelligenza artificiale e i dati. Rendendo accessibili metriche di performance di livello professionale sia agli atleti lite sia agli amatori, l'obiettivo è garantire che il talento possa essere riconosciuto e sviluppato indipendentemente dalle condizioni di partenza di ciascuno.

LE PAROLE DI ZLATAN

"Nel corso della mia carriera sono sempre stato molto selettivo rispetto ai progetti in cui investire il mio tempo; K-Sport la sport-tech company che ho scelto di supportare", ha dichiarato Zlatan Ibrahimovic. In questo progetto ho visto qualcosa di unico: un modello che utilizza i dati per democratizzare lo sport, offrendo a tutti una reale possibilit di essere notati, misurati e migliorati. Credo che K-Sport diventerà un catalizzatore globale di questo cambiamento, validando un nuovo modo di definire performance e talento. In fondo, nello sport come nella vita, non conta da dove parti: conta cosa fai con le opportunit che ti vengono date".

Fondata nel 2008 da Mirko Marcolini, K-Sport si affermata come pioniera diventando la prima azienda al mondo a registrare un brevetto per la match analysis basata sull'intelligenza artificiale. Nel corso degli anni, la societ ha costruito una presenza globale di rilievo, collaborando oggi con oltre 1800 club e nazionali e monitorando le performance di pi di 150mila atleti.

K-SPORT OGGI

Oggi K-Sport è riconosciuta come un punto di riferimento nel settore sports-tech internazionale, sostenuta da un'espansione costante e da una solida crescita finanziaria. Nel 2025 il gruppo ha registrato ricavi pari a 6,03 milioni di dollari, con un incremento del 112% negli ultimi due anni, mantenendo un Ebitda positivo. Il piano industriale di K-Sport orientato al medio-lungo periodo, con l'obiettivo strategico di superare gli 80 milioni di dollari di ricavi entro il 2030. La visione è costruire il più grande ecosistema al mondo per identificare, misurare e sviluppare il talento, indipendentemente dal punto di partenza dell'atleta.

