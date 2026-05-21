Mondiale, i convocati della Germania: presente Goretzka, out Fullkrug
Il ct della nazionale tedesca Nagelsmann ha annunciato i convocati che prenderanno parte al Mondiale USA che partirà tra poco meno di un mese. Presente Manuel Neuer che presenzierà al quinto mondiale della sua carriera, presente anche Leon Goretzka, nome accostato con insistenza e da parecchio tempo al Milan. Assente invece Niclas Fullkrug. Di seguito la lista completa.
GOALKEEPERS
OLIVER BAUMANN
MANUEL NEUER
ALEXANDER NÜBEL
DEFENDERS
WALDEMAR ANTON
NATHANIEL BROWN
DAVID RAUM
ANTONIO RÜDIGER
NICO SCHLOTTERBECK
JONATHAN TAH
MALICK THIAW
MIDFIELDERS
PASCAL GROSS
JOSHUA KIMMICH
FELIX NMECHA
ALEKSANDAR PAVLOVIĆ
ANGELO STILLER
NADIEM AMIRI
LEON GORETZKA
ATTACKERS
KAI HAVERTZ
LENNART KARL
JAMAL MUSIALA
FLORIAN WIRTZ
MAXIMILIAN BEIER
JAMIE LEWELING
LEROY SANÉ
DENIZ UNDAV
NICK WOLTEMADE
Gemeinsam für Deutschland: Unser Kader für die WM 2026! 🖤❤️💛#dfbteam #fifaworldcup2026 pic.twitter.com/zaxWgXsGGv— DFB-Team (@DFB_Team) May 21, 2026
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