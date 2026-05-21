Pellegatti rivela: “Ieri Calvelli e Galliani si sono conosciuti, succederà qualcosa?”
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Pellegatti rivela che ieri sera c’è stata una cena nella quale Massimo Calvelli e Adriano Galliani si sono conosciuti.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato dell'incontro che c'è stato ieri sera tra Massimo Calvelli e Adriano Galliani. Queste le sue parole.
"La notizia grossa è l'incontro tra Massimo Calvelli,che con Gerry Cardinale deciderà l'organigramma del Milan della prossima stagione, e Adriano Galliani. Ieri sera c'è stata una cena alla vernissage del Golden Boy dove Calvelli e Galliani erano seduti allo stesso tavolo e quindi si sono conosciuti. Con loro, se non mi sbaglio, c'era anche Giovanni Carnevali del Sassuolo. Vediamo se bolle qualcosa in pentola, come si suol dire".
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