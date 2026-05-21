Pistocchi: "Penso che Conte possa essere tentato dal Milan: è una squadra da ricostruire e Allegri..."

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Maurizio Pistocchi, giornalista, è stato intervistato da Radio Tutto Napoli sul futuro di Antonio Conte.

La scelta di Antonio Conte di lasciare il Napoli la sorprende?

“No, non mi sorprende perché è una scelta che era già stata fatta l’anno scorso. Non credo che sia tutto oro quello che abbiamo sentito nelle ultime ore. Lo spogliatoio è sempre un argomento molto delicato e ci sono figure che, in questo momento, non fanno una bella figura”.

Conte può davvero andare in Nazionale?

“Sono abbastanza convinto che Conte non andrà in Nazionale. Lui è un allenatore di campo, ha bisogno di lavorare tutti i giorni con la squadra. Inoltre la Nazionale è un rischio enorme per qualsiasi allenatore”.

Quale potrebbe essere allora il futuro di Conte?

“Penso che possa essere tentato dal Milan o dalla Juventus. Forse il Milan è l’opzione più interessante: è una squadra da ricostruire e Allegri non è molto ben visto all’interno dell’ambiente”.

Perché Conte un anno fa decise di restare a Napoli?

“Perché non voleva lasciare la panchina ad Allegri. Quest’anno il discorso sarebbe diverso, perché potrebbe subentrare proprio al posto di Allegri”.

Maurizio Sarri è il nome giusto per il dopo-Conte?

“Io considero Sarri un ottimo allenatore. Sarebbe una scelta romantica, un po’ come ritrovare dopo anni una ragazza che avevi amato da giovane: puoi ritrovarla ancora affascinante oppure restarne deluso”.

La rosa del Napoli è adatta al calcio di Sarri?

“Assolutamente sì. Le idee di calcio di Sarri sono perfette per questa squadra. Vedo già un tridente come Allison, Hojlund e Politano, con alternative come Neres. A centrocampo ci sono giocatori fortissimi come Lobotka, Anguissa e McTominay”.