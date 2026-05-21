Ordine avverte: "Sia in questa stagione che nella scorsa quando c’è stata la contestazione la squadra si è liquefatta"

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Franco Ordine, giornalista, si è così espresso a MilanVibes verso Milan-Cagliari, sfida decisiva per la qualificazione Champions.

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso a MilanVibes verso Milan-Cagliari: “Il ritiro secondo me è stato voluto anche dai calciatori perché hanno percepito che la scorsa settimana ha giovato molto. Mi aspetto un clima che aiuti la squadra. Sia in questa stagione che nella scorsa quando c’è stata la contestazione la squadra si è liquefatta. Visto che non sarà una partita semplicissima l’aiuto dello stadio sarà fondamentale”.

Conte destinato alla Nazionale?

"Faccio una serie di fotografie. La prima: sono stato lunedì scorso a Napoli dopo la sfida col Bologna, e in quella circostanza ho riscontrato quello che era avvenuto, lo sfilacciamento del rapporto tra Conte e il suo spogliatoio. Si è capito che si è esaurito il rapporto con i suoi, soprattutto dopo quanto accaduto con Spinazzola. Poi c'è la rottura quasi pubblica con lo staff medico per la questione infortuni. Cosa farà? Io per ora lo vedo molto più a casa per un anno ad aspettare qualche buona occasione. Sulla Nazionale dico che è vero che Malagò saprà pensare al prossimo ct dal 23 giugno, ma è evidente che avendo già oggi l'appoggio delle varie componenti, vuol dire che può già muoversi in tal senso. E penso che visto che si presenta con un ticket preparato da Marotta, per dare un tocco di romanità credo che abbia sicuramente abbia già fatto un sondaggio con Mancini, se non anche con Allegri. Da qualche giorno però si è capito che la Lega A ha deciso di riconfermare i consiglieri federali appena usciti. Prepariamoci che non succederà nulla".