Pellegatti consiglia: "Ho sempre ammirato il lavoro di Giovanni Carnevali. Mi sembra la figura ideale"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso raccontando le sue speranze per il Milan: "Ora la futura storia del Milan è nelle mani di Gerry Cardinale, che speriamo abbia capito tutto e intervenga con il vomere, non con una vanga, e di Massimo Calvelli. In base alle loro decisioni capiremo tutto, e presto, che cosa aspetti i tifosi del Milan nelle prossime stagioni. Personalmente mi auguro una struttura chiara, lineare, funzionale. Un proprietario. Il suo primo collaboratore. Un presidente. Un amministratore delegato di provata esperienza.

Ho sempre ammirato il lavoro di Giovanni Carnevali, che ha avuto come maestri e come ispirazione Silvio Berlusconi, Adriano Galliani e Ariedo Braida. Mi sembra la figura ideale. Un direttore sportivo, scelto dall’AD. Magari lo stesso Igli Tare, che ha lavorato tra mille difficoltà e umiliazioni negli ultimi mesi. Ripeto, comunque, un incarico la cui assegnazione spetta solo all’AD. Un allenatore, che sia in continuo contatto con i dirigenti, senza alcun contrasto.

Poi, avendo la possibilità di inserire Adriano Galliani, uno dei protagonisti di 30 anni di trionfi, non perderei questa splendida occasione, per aumentare la qualità della dirigenza, a tutti i livelli. Cardinale e Calvelli, ora tocca a voi! Non deludeteci!!!!".