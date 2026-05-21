Milan, Bortolazzi avvisa: "Le guerre interne alla lunga sono logoranti.."

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Mario Bortolazzi, ex calciatore ha parlato così del Milan e del futuro del suo allenatore Massimiliano Allegri. Questo un estratto delle sue parole

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara per l'ultima e decisiva gara di campionato, in programma domenica sera a San Siro contro il Cagliari. I rossoneri, per qualificarsi alla prossima Champions League dovranno centrare una vittoria assolutamente non scontata. Infatti, il primo vero errore che la squadra del tecnico livornese potrebbe commettere, è proprio quello di sottovalutare il Cagliari di Pisacane, già salvo da una giornata vista la recente vittoria in casa contro il Torino. In una serata che potrebbe regalare un'enorme gioia al pubblico milanista, sempre comunque in piena contestazione contro la società e proprietà di Cardinale, Max Allegri si gioca Europa e futuro. Stando alle ultime notizie, il tecnico rossonero sarebbe sempre più vicino a restare sulla panchina del diavolo anche per la prossima stagione, anche se l'interesse del Napoli e del suo ds Manna restano sempre in agguato, e vigili.

Di questo e della stagione del Milan ha parlato così Mario Bortolazzi a TMW Radio. Di seguito un estratto delle sue interessanti considerazioni:

Massimiliano Allegri, quale sarebbe la panchina migliore?

"Difficile dirlo. Se andrà come deve andare, che il Milan centra l'obiettivo Champions, quello che ha promesso all'inizio lo ha mantenuto. Però le guerre interne sono un po' logoranti. Penso che se ottiene l'obiettivo, lui abbia il coltello dalla parte del manico però e decidere chi può restare o andare via nel Milan. Poi dovrà chiedere anche qualche rinforzo. Se deve affrontare la Champions con questa squadra, non fa tanta squadra. Il Milan è abituato ad avere giocatori con uno spessore diverso. Pochi sono da Milan ora".

