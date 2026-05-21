Marotta stuzzica il Milan: "Siamo la squadra della città, l'unica società che ha due stelle a Milano"
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Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha voluto mandare un messaggio al Milan poco prima l'inizio dell'allenamento a porte aperte della squadra di Chivu all'Arena Civica di Milano.
Poco prima dell'allenamento a porte aperte dell'Inter presso l'Arena Civica di Milano, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha voluto ringraziare i tifosi presenti con un lungo discorso, nel corso del quale ha anche stuzzicato il Milan e l'orgoglio dei tifosi rossoneri. Di seguito le dichiarazioni del dirigente interista riprese dai colleghi di fcinter1908:
"Sono molto felice ed orgoglioso di avervi tutti qua in questa giornata che deve celebrare un traguardo straordinario, la doppietta dei due trofei vinti. [...] Siamo la squadra della città, l'unica società che ha due stelle nella città di Milano, ci siamo solo noi, e questo è un motivo di orgoglio. Sempre forza Inter e grazie per la vostra presenza".
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