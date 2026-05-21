Futuro Leao, il dubbio di Condò: "Può darsi che il salto di qualità non si compia mai, può darsi che cambiando ambiente scatti il clic, chi lo sa?"

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Il giornalista Paolo Condò ha detto la sua sul futuro di Rafael Leao che in estate potrebbe lasciare il Milan dopo sette anni

Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, ha parlato anche del futuro di Rafael Leao che non è pù incedibile per il Milan e in estate potrebbe salutare il club rossonero dopo sette anni se dovesse arrivre un'offerta che soddisfi sia i dirigenti di via Aldo Rossi che l'attaccante portoghese. Ecco il suo pensiero sul futuro del numero 10 milanista che nelle prossime settimane sarà impegnato al Mondiale con il Portogallo:

"Non molto diverso il discorso che riguarda Leao, che al Milan è ormai bruciato eppure mantiene un potenziale inesploso. Può darsi che il salto di qualità non si compia mai, può darsi che cambiando ambiente scatti il clic, chi lo sa? Di certo Leao e Koopmeiners, ma anche El Aynaoui per allargare l’orizzonte alla Roma, sono giocatori che presto godranno della vetrina mondiale. Bell’azzardo da pokerista decidere se venderli prima, o aspettare che in America aumentino (ma anche diminuiscano, occhio) il loro valore".