Mondiali USA, preoccupazione ebola per il Congo: si riapre lo scenario del ripescaggio?
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A causa dell’epidemia di Ebola che sta avanzando incontrastata nella Repubblica Democratica del Congo, si potrebbe riaprire lo scenario del ripescaggio in caso di esclusione della nazionale dal Mondiale.
L'epidemia di Ebola avanza sempre più prepotentemente nella Repubblica Democratica del Congo e la preoccupazione degli organizzatori del Mondiale che partitrà tra poco meno di un mese è sempre più alta. A causa dell'emergenza, la federazione congolese, cancellato il ritro di Kinshasa, si preparerà in Belgio e potrà contare solo su 26 giocatori che giocano tutti all'estero.
La situazione è da monitorare ma la preoccupazione è tanta, il rischio di espansione del virus è molto alta tant'è che si potrebbe riaprire clamorosamente lo scenario del ripescaggio, previsto da regolamento per le eliminate.
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