Biasin: “Milan bravo a reagire, ha capito che non c’erano altre occasioni per la Champions”

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Fabrizio Biasin ha commentato la volta Champions League, arrivata all’ultima giornata, e ha delineato quali saranno secondo lui le due squadre che faranno compagnia ad Inter e Napoli nella massima competizione europea.

Durante l'ultima puntata di È sempre derby, su Telelombardia, Fabrizio Biasin ha commentato la volata Champions arrivata all'ultima giornata. Queste le sue parole:

"Sono cambiati gli equilibri in quella zona, settimana scorsa parlavamo dei problemi del Milan dentro e fuori dal campo, sembrava insomma che il Milan era la candidata per perdere la Champions, poi Juventus-Fiorentina è andata come sappiamo e si è capovolto il mondo. Adesso infatti si ragiona su una Juventus che, salvo miracoli, non entrerà nella zona Champions. C'è ancora un turno da giocare che non è banale, ci può essere tensione eccetera, però la situazione sembra abbastanza delineate. Credo che la Roma abbia l'ostacolo un pochino più complicato del Milan però entrambe hanno un bel match point tra le mani. Il Milan ha avuto la capacità di reagire dopo un mese brutto, di brutte partite, prestazioni e atteggiamenti, e invece contro il Genoa ha giocato una partita solida, concreta, di chi si è reso conto che non aveva altre occasioni".