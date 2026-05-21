Di Marzio rivela che Ryan, talento clamoroso del Bournemouth, era stato vicino anche al Milan

Di Marzio rivela che Ryan, talento clamoroso del Bournemouth, era stato vicino anche al MilanMilanNews.it
Oggi alle 14:40Calciomercato Milan
di Antonello Gioia
Gianluca Di Marzio, all'interno di "Caffè Di Marzio", il podcast in collaborazione tra TMW e Gianlucadimarzio.com, si è così espresso su Tiago Pinto.

Gianluca Di Marzio, all'interno di "Caffè Di Marzio", il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com, si è così espresso su Tiago Pinto: "Tiago Pinto, sacrificato sull'altare di chissà quale dinamica interna alla Roma, è diventato oggi il primo dirigente ad aver portato il piccolo e grande Bournemouth nelle competizioni internazionali. Tiago Pinto specialista non solo negli acquisti, a Roma ancora oggi c'è Dybala, ancora oggi c'è Svilar preso a parametro zero e che rappresenta un patrimonio incredibile sia tecnico sia anche eventualmente per una cessione da ricca plusvalenza. Anche al Bournemouth si è dimostrato abile trader, non solo nelle cessioni Huijsen al Real Madrid a 60 milioni e preso a 18, Semenyo al Manchester City, lo stesso Kerkez... Ma anche nel saper individuare i giocatori giusti da prendere. Vedi Ryan del Flamengo, che era stato anche vicino al Milan".

Questo per dare merito e credito al lavoro di Tiago Pinto che si è fatto da solo al Benfica, che da solo era arrivato alla Roma senza collaboratori proprio per dare fiducia a quelli che erano lì e che poi è stato criticato forse senza sapere veramente, senza riconoscergli i meriti di un dirigente che ha lavorato in un ambiente particolare con una proprietà che tra l'altro mangia allenatori e direttori come si può vedere recentemente negli ultimi episodi. E questo anche per celebrare e ridare merito e credibilità a una categoria che ultimamente sta vivendo un periodo difficile. Guardate anche in Italia quanti sono stati gli esoneri e i cambiamenti dei direttori sportivi anche durante la stagione".