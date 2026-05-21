Di Marzio rivela che Ryan, talento clamoroso del Bournemouth, era stato vicino anche al Milan

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Gianluca Di Marzio, all'interno di "Caffè Di Marzio", il podcast in collaborazione tra TMW e Gianlucadimarzio.com, si è così espresso su Tiago Pinto.

Gianluca Di Marzio, all'interno di "Caffè Di Marzio", il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com, si è così espresso su Tiago Pinto: "Tiago Pinto, sacrificato sull'altare di chissà quale dinamica interna alla Roma, è diventato oggi il primo dirigente ad aver portato il piccolo e grande Bournemouth nelle competizioni internazionali. Tiago Pinto specialista non solo negli acquisti, a Roma ancora oggi c'è Dybala, ancora oggi c'è Svilar preso a parametro zero e che rappresenta un patrimonio incredibile sia tecnico sia anche eventualmente per una cessione da ricca plusvalenza. Anche al Bournemouth si è dimostrato abile trader, non solo nelle cessioni Huijsen al Real Madrid a 60 milioni e preso a 18, Semenyo al Manchester City, lo stesso Kerkez... Ma anche nel saper individuare i giocatori giusti da prendere. Vedi Ryan del Flamengo, che era stato anche vicino al Milan".

Questo per dare merito e credito al lavoro di Tiago Pinto che si è fatto da solo al Benfica, che da solo era arrivato alla Roma senza collaboratori proprio per dare fiducia a quelli che erano lì e che poi è stato criticato forse senza sapere veramente, senza riconoscergli i meriti di un dirigente che ha lavorato in un ambiente particolare con una proprietà che tra l'altro mangia allenatori e direttori come si può vedere recentemente negli ultimi episodi. E questo anche per celebrare e ridare merito e credibilità a una categoria che ultimamente sta vivendo un periodo difficile. Guardate anche in Italia quanti sono stati gli esoneri e i cambiamenti dei direttori sportivi anche durante la stagione".