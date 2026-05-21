Calciomercato UFFICIALE: il Genoa ha riscattato Lorenzo Colombo dal Milan

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Il Genoa ha annunciato che sono maturate le condizioni per l’acquisizione a titolo definitivo di Lorenzo Colombo dal Milan

Attraverso il suo sito ufficiale, il Genoa ha annunciato il riscatto di Lorenzo Colombo dal Milan. Ecco il comunicato: "Il Genoa del futuro comincia a prendere forma partendo dal presente: Lorenzo Colombo sarà rossoblù fino al 2029. Dopo una stagione in crescita, 7 reti segnate e 2 assist, sono maturate le condizioni per l’acquisizione a titolo definitivo dell’attaccante, nato a Vimercate (MI) l’8 marzo 2002, con l’estensione contrattuale al 30 giugno 2029.

Lo Chief of Football del Club, Diego Lopez: 'Crediamo molto nelle qualità umane, tecniche e professionali di Lorenzo e nei suoi potenziali margini di miglioramento. Un attaccante moderno come lui, che a 24 anni ha già collezionato in carriera 200 presenze a livello di club, costituirà un punto fermo nella rosa che stiamo allestendo per la prossima stagione. Ringraziamo Lorenzo, così come i compagni, per l’apporto in campo e nello spogliatoio'.

Lorenzo Colombo, 2.256 minuti in campo nella Serie A Enilive 2025/26: 'Ci tenevo a legarmi a un club, un team e una piazza come questa e farò del mio massimo per ripagare la fiducia e il sostegno della società, del mister, dei compagni e dei tifosi. Sono felice di continuare a giocare in maglia rossoblù: il Genoa è il Genoa. Sono affascinato dall’atmosfera che c’è allo stadio in ogni partita e consapevole del patrimonio affettivo che rappresenti per decine di migliaia di sostenitori'".