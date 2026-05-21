Futuro Allegri: ecco cosa chiede Max. Altrimenti ascolterà le sirene di Napoli e Nazionale
L'edizione odierna di Repubblica analizza questa mattina la situazione di diversi allenatori il cui futuro è molto incerto come per esempio Antonio Conte, Maurizio Sarri, Roberto Mancini, Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. Il tecnico del Milan si giocherà domenica la qualificazione in Champions League nell'ultima gara della stagione contro il Cagliari. Terminato il campionato sarà il momento di parlare con il patron milanista Gerry Cardinale per capire quale indirizzo prenderà il club di via Aldo Rossi.
Il Diavolo dovrà convincere Allegri, il quale chiede garanzie sull’organizzazione societaria del Mlan e sulla rosa della prossima stagione, altrimenti ascolterà le sirene di Napoli e Nazionale. Lo scrive stamattina sempre Repubblica che aggunge che al livornese l’idea di fare il ct gli piace in quanto potrebbe portare le sue idee per ristrutturare il calcio italiano. Ricordiamo che in caso di qualificazione in Champions, il contratto di Max con il Milan verrà prolungato automaticamente fino al 2028 con l’ingaggio che passerà da 5 a 6 milioni di euro a stagione.
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