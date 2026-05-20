In caso di Champions League, scatterà il rinnovo automatico di Allegri fino al 2028, a circa sei milioni di euro

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il direttore Antonio Vitiello si è così espresso sul futuro di Massimiliano Allegri: "Da lunedì prossimo ci aspettiamo cambiamenti significativi per rendere davvero il Milan competitivo dal punto di vista sportivo, e non solo attraverso slogan che ormai lasciano il tempo che trovano. Bisognerà capire anche la scelta del mister. Domenica in caso di Champions League scatterà il rinnovo automatico fino al 2028, a circa sei milioni di euro, però poi occorrerà attendere la sua decisione. Rimarrà in questa situazione? Con dirigenti che interferiscono sul mercato e con il suo lavoro? Perché ciò che è emerso con Ibrahimovic è di una gravità unica. Chiamare i giocatori, scavalcando e delegittimando il proprio mister, è assolutamente da condannare. Per non parlare delle decisioni sul mercato sia in estate che a gennaio. Qualora Allegri dovesse ricevere rassicurazioni sui rinforzi estivi e sulla dirigenza, allora potrà proseguire con il Milan".

IL DESIDERIO DI ALLEGRI

Allegri è incentivato a rimanere e ha già pronta la sua lista per il calciomercato. Max punta ad avere giocatori più esperti che altro, profili alla Modric o alla Rabiot che quest'anno hanno trascinato il Milan nel momento positivo ma anche in quello negativo della stagione. L'allenatore vuole vincere e vuole competere anche in Europa con una rosa all'altezza. Per questo si aspetta, in caso di qualificazione alla Champions League, almeno un colpo per reparto.