Bianchin: "Jashari vuole restare al Milan e dimostrare di esserne all’altezza"

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Ardon Jashari, centrocampista del Milan.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Ardon Jashari, centrocampista del Milan: "Che strano dev’essere abitare la mente di Igli Tare in questa domenica. Tare ha passato una settimana a sentire voci di rivoluzioni: “In società cambierà tutto”, “arriverà Tony D’Amico”, “andranno via Tare e Allegri”. Tutte diverse e nessuna che preveda la sua conferma. Tare è fuori per tutti, eppure il Milan all’ultima trasferta della stagione ha vinto con i suoi uomini protagonisti. Il migliore è stato Nkunku, l’attaccante che Tare ha preso a fine agosto e da lì, per tutti, è considerato un suo errore di mercato. Il secondo gol lo ha segnato Athekame, che Tare è andato a prendere allo Young Boys tra lo stupore generale. Anche Ardon Jashari, la grande scommessa della sua stagione, ha giocato una buona partita, al netto del retropassaggio che ha mandato in porta Ekhator. Guarda la vita, certe volte...

Anche la partita di Jashari, per stranezza, non scherza. Ardon si è piazzato davanti alla difesa, nella posizione di Modric, e ha remato con gli altri. Ha dimostrato personalità, ha lottato, ha ripreso Nkunku per un movimento sbagliato. “Jashari ha fatto una bella partita in un ruolo che sta conoscendo”, ha detto Allegri a fine partita. Il pessimo retropassaggio che sul 2-0 ha liberato Ekhator va messo nel conto e rovina il giudizio ma questa partita a Genova aiuta a guardare al futuro. Jashari vuole restare al Milan e dimostrare di essere all’altezza: può farlo. Tare no, vada come vada il suo domani dipende da altri".