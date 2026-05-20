Il Milan su Gimenez dell'Atletico Madrid? Da Casa Milan non confermano

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La Gazzetta dello Sport questa mattina ha riportato che da Casa Milan non hanno confermato le voci su un interesse per Gimenez dell'Atletico

Prima del risultato finale di Milan-Cagliari, e delle altre tre partite in contemporanea, è difficile ipotizzare quale sarà il futuro del Milan e la direzione che prenderanno i rossoneri. Una cosa però appare certa, soprattutto in caso di qualificazione alla Champions League: i rossoneri hanno la necessità di elevare la qualità della rosa, oltre che allungarla in ogni caso dal momento che non si può affrontare una stagione con le coppe europee con così pochi effettivi a disposizione.

Di base, con Allegri sul ponte di comando, le richieste saranno quelle di portare a Milanello un innesto di valore comprovato per ogni reparto. Oggi la Gazzetta dello Sport avanza alcune ipotesi in questo senso. Per quanto riguarda la zona difensiva, un profilo caldeggiato da fonti spagnole sarebbe quello del centrale uruguagio Josè Maria Gimenez: difensore di esperienza e uno dei capitani dell'Atletico Madrid. Ciononostante la rosea riferisce che da Casa Milan non arrivano conferme in questo senso. Una considerazione che ha senso dal momento che prima del mercato bisognerà decidere chi lo condurrà dal quarto piano, con una definizione precisa dei ruoli.