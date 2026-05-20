Fullkrug farà ritorno al West Ham: su di lui c'è il forte interesse di una neopromossa italiana

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Il Venezia neopromosso in Serie A è già al lavoro per la prossima stagione: secondo Di Marzio in attacco piace molto Niclas Fullkrug

In attesa di capire quale sarà la terza squadra a salire dalla Serie B alla massima categoria, con i playoff in pieno svolgimento, le due neopromosse Venezia e Frosinone cominciano già a pensare a quella che sarà la prossima stagione in cui l'obiettivo sarà provare a ottenere la salvezza. In particolare la formazione veneta è già molto attiva sul mercato con il direttore sportivo Antonelli che sta già fissando alcuni obiettivi su cui buttarsi a mercato aperto. Tra i nomi per rinforzare la squadra, secondo Gianlucadimarzio.com, c'è anche quello di Niclas Fullkrug, centravanti tedesco oggi al Milan.

L'attaccante classe 1992 questo weekend, salvo clamorose sorprese, domenica sera giocherà l'ultima partita con la maglia rossonera: molto difficile, se non impossibile, che il Milan decida di attivare l'opzione di riscatto a 5 milioni con il West Ham. Per questo motivo Niclas Fullkrug è destinato a tornare a Londra ma solo di passaggio, perché le porte degli Hammers - a un passo dalla retrocessione - per lui sono chiuse. Al Venezia piace molto come attaccante e arriverebbe già con sei mesi di esperienza in Serie A sulle spalle.