Milan, servono rinforzi. A prescindere da chi sarà l’allenatore e il ds...

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A prescindere da chi sarà l’allenatore e il direttore sportivo, il Milan avrà bisogno di rinforzi in tutti i reparti in vista della prossima stagione

Come riferisce questa mattina il Corriere dello Sport, a prescindere da chi sarà l'allenatore e il direttore sportivo, la rosa del Milan ha necessità di essere rinforzata in tutti i reparti: servono per esempio due innesti in difesa, vale a dire un titolare che sappia guidare la retroguardia milanista e un’alternativa-garanzia in panchina. Anche il reparto degli esterni va migliorato, in particolare sulla fascia sinistra dove né Bartesaghi né Estupinan sembrano, per diverse motivazioni tra loro, pronti per il livello della Champions League.

La priorità assoluta è però in attacco dove c'è bisogno di un grande centravanti in grado di assicurare un numero importante di gol. Ma non sarà l'unico innesto perchè le uscite in questo reparto non mancheranno: Niclas Fullkurg non verrà riscattato e tornerà al West Ham, Santiago Gimenez è sul mercato e anche Christopher Nkunku potrebbe partire in caso di offerta da 30-35 milioni di euro. Non è un mistero, poi, che in bilico ci sia anche Rafael Leao che potrebbe salutare dopo sette anni. Per questo motivo, i rinforzi in attacco potrebbero essere anche tre.