Carnevali apre alla cessione di Koné: "Mi piacerebbe rimanesse a Sassuolo. Ho qualche dubbio"

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A margine della presentazione del Golden Boy a Solomeo l'ad del Sassuolo Carnevali ha risposto alle domande dei media presenti.

A margine della presentazione del Golden Boy a Solomeo, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha non solo parlato della stagione neroverde e del futuro di Fabio Grosso, ma anche di quello di Ismael Koné, centrocampista finito anche sul taccuino del Milan per la prossima estate di calciomercato. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Un'altra grande intuizione è stata Kone.

"Lo abbiamo riscattato perché sappiamo il suo valore, mi piacerebbe rimanesse a Sassuolo. Ho qualche dubbio, avrà qualche richiesta immagino. Siamo una società che lavora così, se arriva un grande club è normale che dobbiamo cercare di accontentarli, vista la forza economica di chi li vuole".

Conte, Allegri, Ranieri, Mancini. Se uno di loro fosse il ct dell'Italia ci andrebbe bene?

"Penso che parliamo di 4 top che abbiamo. Chi lavora in un modo, chi in un altro, ma andrebbero bene ovunque".