Mercato Milan: già incassati circa 30 milioni dai riscatti dei prestiti

vedi letture

Con il riscatto di Lorenzo Colombo da parte del Genoa, sale a circa 30 milioni la cifra incassata finora dal Milan dai riscatti

Dopo Alex Jimenez e Tommaso Pobega, anche Lorenzo Colombo ha lasciato ufficialmente il Milan dopo essere stato riscatto dal Genoa: si sono infatti verificate tutte le condizioni per l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante da parte del Grifone che ha versato 10 milioni di euro nelle casse del Diavolo. Questi soldi si vanno a sommare a quelli che il club di via Aldo Rossi ha già incassato dal Bologna per Pobega (8 milioni) e dal Bournemouth per Jimenez (circa 10 milioni), per un totale di poco sotto i 30 milioni di euro.

Questa cifra potrebbe però presto aumentare perchè ci sono altri giocatori di proprietà del Milan che potrebbe essere riscattati:

Alvaro Morata - Como (circa 15 milioni complessivi, tra costo prestito e obbligo di riscatto)

Filippo Terracciano - Cremonese (obbligo di riscatto in caso di salvezza a 3,5 milioni)

Yunus Musah - Atalanta (diritto di riscatto a 26 milioni)

Samuel Chukwueze - Fulham (diritto di ricatto a 24 milioni)

Ismael Bennacer - Dinamo Zagabria (diritto di riscatto a 10 milioni)