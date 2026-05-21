Mercato Milan: già incassati circa 30 milioni dai riscatti dei prestiti
Dopo Alex Jimenez e Tommaso Pobega, anche Lorenzo Colombo ha lasciato ufficialmente il Milan dopo essere stato riscatto dal Genoa: si sono infatti verificate tutte le condizioni per l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante da parte del Grifone che ha versato 10 milioni di euro nelle casse del Diavolo. Questi soldi si vanno a sommare a quelli che il club di via Aldo Rossi ha già incassato dal Bologna per Pobega (8 milioni) e dal Bournemouth per Jimenez (circa 10 milioni), per un totale di poco sotto i 30 milioni di euro.
Questa cifra potrebbe però presto aumentare perchè ci sono altri giocatori di proprietà del Milan che potrebbe essere riscattati:
Alvaro Morata - Como (circa 15 milioni complessivi, tra costo prestito e obbligo di riscatto)
Filippo Terracciano - Cremonese (obbligo di riscatto in caso di salvezza a 3,5 milioni)
Yunus Musah - Atalanta (diritto di riscatto a 26 milioni)
Samuel Chukwueze - Fulham (diritto di ricatto a 24 milioni)
Ismael Bennacer - Dinamo Zagabria (diritto di riscatto a 10 milioni)
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