Allegri in orbita Nazionale con Malagò? Il parere di Ordine

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Franco Ordine, su TMW Radio, ha parlato di quello che potrebbe essere il futuro di Massimiliano Allegri, partendo dal capitolo Nazionale

Una stagione intera racchiusa in una sola partita. Il Milan si prepara ad affrontare il Cagliari nell’ultimo turno di campionato sapendo di avere davanti l’occasione più importante: conquistare l’accesso alla prossima Champions League. A San Siro i rossoneri potranno giocarsi tutto senza fare calcoli, perché una vittoria sarebbe sufficiente per raggiungere l’obiettivo.

Il percorso del Milan durante l’anno non è stato semplice. La squadra ha attraversato periodi complicati, alternando prestazioni convincenti a risultati che hanno rallentato la corsa verso le prime posizioni. Nonostante le difficoltà, nel momento decisivo il gruppo è riuscito a reagire, ritrovando fiducia e continuità proprio nel finale di stagione.

Il Cagliari arriverà a Milano con una classifica ormai tranquilla e senza particolari pressioni, ma resta un avversario da affrontare con prudenza. In gare di questo peso, infatti, basta un episodio per cambiare tutto, motivo per cui il Milan dovrà mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti.

Raggiungere la Champions League avrebbe un valore enorme per il club rossonero. Oltre al prestigio internazionale, significherebbe assicurarsi risorse importanti e porre basi solide per il futuro della squadra. La notte di San Siro può indirizzare il destino del Milan.

Nel frattempo Franco Ordine, su TMW Radio, ha parlato di quello che potrebbe essere il futuro di Massimiliano Allegri, partendo dal capitolo Nazionale: "Sulla Nazionale dico che è vero che Malagò saprà pensare al prossimo ct dal 23 giugno, ma è evidente che avendo già oggi l'appoggio delle varie componenti, vuol dire che può già muoversi in tal senso. E penso che visto che si presenta con un ticket preparato da Marotta, per dare un tocco di romanità credo che abbia sicuramente abbia già fatto un sondaggio con Mancini, se non anche con Allegri. Da qualche giorno però si è capito che la Lega A ha deciso di riconfermare i consiglieri federali appena usciti. Prepariamoci che non succederà nulla".