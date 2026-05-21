Bortolazzi: "Conte in orbita Milan o Juve? Ecco dove andrà secondo me"

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Mario Bortolazzi, su TMW Radio, ha parlato così di un'ipotesi Antonio Conte per Milan o Juve: "Può succedere di tutto"

Per il Milan è arrivato il momento della verità. Nell’ultima gara della stagione, i rossoneri affronteranno il Cagliari a San Siro con un solo obiettivo: conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Vincere significherebbe non dover attendere notizie dagli altri campi e chiudere il campionato nel migliore dei modi.

Il percorso della squadra milanese durante l’anno è stato ricco di alti e bassi. A periodi positivi si sono alternati risultati deludenti che hanno complicato la corsa europea, costringendo il gruppo a rincorrere per diverse settimane. Nel finale, però, il Milan è riuscito a ritrovare equilibrio e continuità, arrivando all’ultima giornata con il destino ancora nelle proprie mani.

Il Cagliari, ormai lontano dalla zona pericolosa della classifica, giocherà senza particolari pressioni. Proprio questa serenità potrebbe renderlo un avversario insidioso, motivo per cui il Milan dovrà affrontare la partita con grande determinazione e senza sottovalutare alcun dettaglio.

L’accesso alla Champions League avrebbe un peso enorme per il club rossonero. Oltre al prestigio sportivo, garantirebbe risorse economiche fondamentali e maggiore forza nella costruzione del progetto tecnico per la prossima stagione. Nel frattempo Mario Bortolazzi, su TMW Radio, ha parlato così di un'ipotesi Antonio Conte per Milan o Juve: "Può succedere di tutto. Per i tifosi può essere motivo di entusiasmo ma non so se è una minestra riscaldata. Io non credo che tornerà alla Juve, secondo me va in Nazionale. Al Napoli altrimenti sentivo Italiano, Palladino, che mi sembra acerbo. Ad oggi però mi sembra che ci sia un po' di caos".