Marcello critica Allegri: "Chi sta seguendo le sue orme e il suo modo di giocare?"

vedi letture

Paolo Marcello ha parlato così di Max Allegri: "Alcuni allenatori sono superati. Chi sta seguendo le orme di Allegri e del suo modo di giocare?

Per il Milan è arrivato il momento decisivo della stagione. Nell’ultima giornata di campionato, i rossoneri affronteranno il Cagliari davanti al pubblico di San Siro con la possibilità di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Un’eventuale vittoria permetterebbe alla squadra di chiudere il discorso senza dipendere dagli altri risultati.

La stagione milanista è stata caratterizzata da un percorso altalenante. A fasi di grande entusiasmo si sono alternati momenti difficili che hanno complicato la corsa ai vertici della classifica. Nonostante ciò, il Milan è riuscito a restare agganciato alla zona europea e ora si ritrova a giocarsi tutto negli ultimi novanta minuti.

Il Cagliari arriverà senza particolari obiettivi di classifica, ma questo non renderà la sfida meno impegnativa. Il Milan dovrà affrontare la gara con personalità, attenzione e intensità, consapevole dell’importanza della posta in palio.

La Champions League rappresenta un traguardo fondamentale per il presente e per il futuro del club. Oltre al valore sportivo e al prestigio internazionale, la qualificazione garantirebbe stabilità economica e nuove prospettive per la programmazione della prossima stagione.

Paolo Marcello, intanto, su TMW Radio ha parlato così degli allenatori di A partendo da Max Allegri: "Alcuni allenatori sono superati. Chi sta seguendo le orme di Allegri e del suo modo di giocare? Certi allenatori, che hanno fatto la storia, sono dei dinosauri a livello calcistico. ora si va verso identità e idee. Conte dà un'identità. Penso che Allegri possa essere a sorpresa una chiamata post-Conte per ADL. Al Milan vedo Allegri o Italiano, al Napoli da ADL mi aspetto Italiano o Grosso, mentre in Nazionale Conte".