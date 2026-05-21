Primo Piano Furlani verso l’addio. Calvelli ha già aperto il casting degli AD

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Sono attese novità sul futuro della dirigenza. Furlani verso l'addio dopo il match tra il Milan e il Cagliari.

La partita contro il Cagliari non segnerà solamente la fine del campionato, e il verdetto sulla Champions, ma anche il possibile riassetto societario del Milan. Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it è sempre più probabile l’addio di Giorgio Furlani. Non è nemmeno escluso che sia lo stesso dirigente a dimettersi, ma ogni giorno ci sono sempre più conferme sulla separazione tra il club rossonero e l’attuale amministratore delegato. Potrebbe cominciare così il restyling del Milan da parte di Gerry Cardinale, certamente non esente da colpe per le scelte prese in questi quattro anni in cui i rossoneri hanno collezionato solamente dispiaceri sul piano sportivo.

Già all’opera

L’uomo di fiducia di Cardinale, ovvero Massimo Calvelli, ha già cominciato a sondare il terreno aprendo colloqui per la ricerca di un nuovo amministratore delegato. E’ possibile che abbia chiesto consiglio anche a qualche ex dirigente esperto di Milan, per scegliere la figura giusta, ma non è detto che il prossimo Ad sia italiano. Il casting è aperto anche a dirigenti stranieri. Ma qualcosa in sede si sta muovendo, la settimana prossima sono attese novità importanti per il futuro del Diavolo.

Chiarezza

D’altronde fare chiarezza al vertice societario è fondamentale per non ripetere gli stessi errori commessi negli ultimi tre anni. E soprattutto è una condizione necessaria per poter trattenere Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è corteggiato dal Napoli ma sta dando priorità al Milan, vuole restare ma giustamente pone anche delle condizioni.