Allegri, quale sarà il suo futuro? Iori: "Non so se la Champions basterà"

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Alessandro Iori, intanto, su TMW Radio ha parlato così di quello che potrebbe essere il futuro della panchina del Diavolo

Una sola partita separa il Milan dal possibile ritorno in Champions League. I rossoneri scenderanno in campo a San Siro contro il Cagliari nell’ultima giornata di campionato con la consapevolezza di avere il destino nelle proprie mani: vincere significherebbe conquistare il pass europeo senza dover fare calcoli sugli altri risultati.

Il percorso stagionale della squadra non è stato privo di difficoltà. Tra prestazioni convincenti e improvvisi rallentamenti, il Milan ha dovuto lottare a lungo per restare in corsa nelle zone alte della classifica. Nel momento più importante, però, i rossoneri sono riusciti a ritrovare una vittoria preziosa, arrivando all’appuntamento finale ancora padroni del proprio futuro.

Il Cagliari, già salvo, giocherà con maggiore serenità e senza l’obbligo del risultato, ma proprio questo potrebbe renderlo un avversario pericoloso. Il Milan dovrà quindi affrontare la gara con grande concentrazione, evitando qualsiasi errore che potrebbe compromettere il lavoro di un’intera stagione.

La qualificazione alla Champions League avrebbe un peso enorme per il club rossonero. Oltre al prestigio della competizione, significherebbe maggiore solidità economica e basi importanti per pianificare il futuro della squadra con ambizione e continuità.

Alessandro Iori, intanto, su TMW Radio ha parlato così di quello che potrebbe essere il futuro della panchina del Diavolo: Allegri onestamente non so se la Champions presa per i capelli basterà. In Nazionale Conte, sulle panchine di Milan e Napoli Allegri e Italiano, anche a parti inverse".