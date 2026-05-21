Bertone: "Da quello che so io, Allegri è orientato a lasciare il Milan"

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Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Bertone ha detto la sua sul futuro dell'attuale allenatore del Milan Massimiliano Allegri.

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Federico Bertone ha parlato dei temi del giorno soffermandosi in modo particolare sul futuro di Massimiliano Allegri, la cui permanenza al Milan non è così scontata considerando l'interesse del Napoli ma soprattutto gli ultimi avvicendamenti societari. Di seguito il suo pensiero:

"Da quello che so io, Allegri è orientato a lasciare il Milan. Non so se l'andare in Champions o meno cambi le cose, potrebbe invece cambiare qualcosa il colloquio con Cardinale. L'idea di poter gestire il mercato potrebbe allettarlo, ma credo che lui pensi alla Nazionale. Ma non dipende solo da lui. Conte, Allegri, Mancini e Ranieri spingono per andare su quella panchina, ad oggi chi ha più chance è Conte, ma credo che Allegri, se rimarrà al Milan, sarà anche per mancanza di alternative. Si guarda intorno da tempo perché non è soddisfatto".