Primo Piano Nessuno come Gimenez negli ultimi 16 anni: il Milan si aspettava un bomber, ma ha trovato un rebus

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In 890 minuti di Serie A Gimenez non è riuscito a trovare nemmeno una volta la via del gol. Dato che fa riflettere, soprattutto in vista del futuro.

I numeri, a volte, sono più duri di qualsiasi giudizio. E quelli di Santiago Gimenez nei suoi 890 minuti di questa stagione di Serie A raccontano un avvio estremamente deludente: 0 gol e 0 assist. Un dato pesantissimo, che rende il Bebote l'attaccante del Milan con il peggior rendimento iniziale negli ultimi 16 campionati.

Il confronto con il passato è impietoso

Il paragone con gli altri centravanti passati da Milanello che hanno deluso rende il quadro ancora più evidente. Alessandro Matri, spesso ricordato come uno degli acquisti meno riusciti, aveva comunque segnato un gol dopo 890 minuti (nella sconfitta di Parma del novembre del 2013). André Silva e Divock Origi erano arrivati a quota 2 reti in campionati, Balotelli a 1 gol e 2 assist, Kalinic a 3 gol, Abraham nella scorsa stagione a 2 gol e 2 assist. Persino profili non sempre considerati centravanti puri, come Menez e Morata, avevano prodotto 4 gol nei primi 890 minuti, rispettivamente nella stagione 2014/15 e 2024/25. Gimenez, invece, alla vigilia della 38esima gironata di Serie A è ancora fermo a zero, e per un attaccante del Milan, semplicemente, non può bastare.

Futuro in bilico: basta chiacchiere, solo il Mondiale lo può salvare (forse)

Il futuro in rossonero di Santiago Gimenez, dopo una stagione del genere, è inevitabilmente in discussione. È vero: c'è stato l'infortunio, così come un contesto tecnico che forse non lo ha valorizzato pienamente, ma un giocatore arrivato dal Feyenoord con una media vicina a un gol ogni due partite, e pagato oltre 30 milioni di euro, non può fermarsi a 7 reti in 36 presenze con il Milan, una sola delle quali messa a segno questa stagione. Per restare al centro del progetto servirà una risposta forte: un Mondiale, difronte la propria gente, da protagonista e una pre-season convincente. E non è neanche detto che questo possa bastare, perché se neanche contro il Cagliari arivasse almeno uno squillo, più che un investimento da progetto Gimenez rischia di diventare un equivoco da risolvere.