Maspero incerto su Allegri: "Magari rimane al Milan. Nazionale? È un problema"

vedi letture

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Maspero ha detto la sua sul futuro dell'attuale allenatore del Milan Massimiliano Allegri.

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Riccardo Maspero ha parlato dei temi del giorno soffermandosi in modo particolare sul futuro di Massimiliano Allegri, la cui permanenza al Milan non è così scontata considerando l'interesse del Napoli ma soprattutto gli ultimi avvicendamenti societari. Di seguito il suo pensiero: "Non so, ci sono opzioni interessanti. La Nazionale è un problema, perché non ci sono giocatori. Magari rimane al Milan".

Sul futuro di Allegri ha parlato anche un'altro ex calciatore, Luigi Garzya, che intervenuto su TMW Radio ha detto: "Per me alla fine rimarrà al Milan, ha centrato l'obiettivo. Poi non ci sono tante piazze libere. La Nazionale è un rischio, perché non ci sono tanti giocatori bravi. Cosa può fare anche uno come lui?".