Canovi: "Panchina Nazionale? Penso ad Allegri, ecco perché"

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Il Milan si prepara a vivere una serata decisiva per il proprio futuro. Nell’ultimo impegno di campionato, i rossoneri ospiteranno il Cagliari a San Siro con l’obiettivo di conquistare l’accesso alla prossima Champions League. La situazione è chiara: una vittoria basterebbe per raggiungere il traguardo senza dover attendere notizie dagli altri campi.

La squadra milanese ha vissuto una stagione fatta di luci e ombre. Nel corso dell’anno non sono mancati momenti complicati, con risultati che hanno rallentato la corsa europea, ma il gruppo è riuscito a reagire nei momenti più delicati, restando in piena lotta fino all’ultima giornata.

Il Cagliari arriverà senza pressioni di classifica, forte della salvezza già conquistata, ma questo non significa che la sfida sarà semplice. Il Milan dovrà affrontare il match con intensità e attenzione, consapevole che ogni dettaglio potrà fare la differenza.

Per il club rossonero, qualificarsi alla Champions League significherebbe ottenere un risultato fondamentale sotto ogni aspetto: prestigio internazionale, risorse economiche e maggiore solidità per programmare il futuro. A San Siro, il Milan si gioca molto più di tre punti.

Dario Canovi, intanto, non è sicuro del futuro di Max Allegri in rossonero e a TMW Radio ha dichiarato: "Conte, Allegri o Sarri? Uno dei tre andrà in Nazionale, penso più ad Allegri che a Conte, visti i rapporti non idilliaci tra una parte della società del Milan con lui. Se prendi Allegri e dopo pochi mesi lo mandi via, significa che c'è qualcosa di sbagliato nella società. Conte probabilmente è lui che può andare al Milan, con Sarri all'Atalanta".