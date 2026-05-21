Pellegatti sul futuro di Ibrahimovic: "Da capire la sua situazione. Cardinale vuole azzerare tutto"

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Sul proprio canale YouTube Carlo Pellegatti ha fatto il punto sulla situazione societaria del Milan, soffermandosi sulla posizione di Ibrahimovic.

Nel corso del consueto appuntamento con il video sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha fatto il punto sulla situazione societaria del Milan, confermando l'anticipazione di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggerla): Giorgio Furlani con ogni probabilità non sarà più l'amministratore delegato del club rossonero a partire da questa estate. Di seguito le sue dichiarazioni:

"[...] C'è da capire la situazione di Ibrahimovic. Ibrahimovic ha fatto uscire oggi un post. Sappiamo già che avrebbe avuto delle ingerenze, visto che non ci sono state delle smentite, quindi vado avanti con questa linea. È arrivata la notizia che sarà via 45 giorni nel momento più delicato della storia del Milan perché sarà il talent di Fox Sports. E oggi è uscito sui suoi social questo suo combattimento, match di box, il primo di agosto, a Dublino, dopo il suo ritorno dai Mondiali contro Tyson Fury. Tutto questo non ha fatto impazzire, eufemismo, Cardinale, che vuole azzerare tutto, capire il settore giovanile, da sistemare, non tanto per la valenza degli uomini, ma per i travasi e il grande caos anche lì".