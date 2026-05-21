Pellegatti: "Furlani è fuori. Calvelli ha un elenco di possibili amministratori delegati"

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Sul proprio canale YouTube Carlo Pellegatti ha fatto il punto sulla situazione societaria del Milan, prossima a cambiare.

Nel corso del consueto appuntamento con il video sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha fatto il punto sulla situazione societaria del Milan, confermando l'anticipazione di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggerla): Giorgio Furlani con ogni probabilità non sarà più l'amministratore delegato del club rossonero a partire da questa estate. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Furlani è fuori. Sarebbe una clamorosissima sorpresa se non ci fosse presto l'annuncio. Si può dire verso l'addio, però alla fine non sarà lui l'AD della prossima e delle prossime stagioni del Milan. Furlani paga gli ultimi tre anni negativi, le difficoltà non tanto sul piano economico, perché da amminstratore è stato saggio, ma la saggezza bisogna farla conciliare con i risultati. Solo la saggezza a livello di conti non è sufficiente. Sono stati 3 anni pieni di vicissitudini strane a livello di contatti, rapporti, tra sede e Milanello, tra giocatori e allenatore. È inutile fare la storia, presto li cancelleremo questi 3 anni, non solo per i risultati arrivati ma anche per una serie di cose incredibili. L'ultima che ha fatto traboccare il secchio o il vaso è stata l'ingerenza di Ibrahimovic negli allenamenti di tutti i giorni di Allegri che non ne poteva più. Hanno dovuto scegliere tra Allegri e Furlani, Cardinale è rimasto affascinato da Allegri, lo stima e quindi dovrebbe essere lui. E chi verrà? Questo è un problema. Calvelli ha un elenco potenziale di AD, stranieri, ed io spero di no, e italiani, tra questi quello di Carnevali, che sarebbe la mia scelta preferita, perché italiano, perché della scuola di Berlusconi, Braida e Galliani. Se dovesse essere inserita la figura di Galliani nell'organigramma sarebbe perfetto. Sto sognando questa soluzione perché una cosa sarebbe certissima: tutti a remare verso lo stesso porto, che si chiama felicità del Milan.

Io mi auguro appena sarà insediata questa nuova dirigenza che tra le prime cose cercheranno di risolvere le questioni che riguardano i tifosi, non i clienti, gli innamorati. La prima cosa è da risolvere queste cose, perché in questo momento sono innamorati delusi non solo per i risultati ma anche per le umiliazioni e il trattamento. Forse già domenica, dopo la partita, potrebbe esserci l'annuncio di Furlani. C'è da capire la situazione di Ibrahimovic. Ibrahimovic ha fatto uscire oggi un post. Sappiamo già che avrebbe avuto delle ingerenze, visto che non ci sono state delle smentite, quindi vado avanti con questa linea. È arrivata la notizia che sarà via 45 giorni nel momento più delicato della storia del Milan perché sarà il talent di Fox Sports. E oggi è uscito sui suoi social questo suo combattimento, match di box, il primo di agosto, a Dublino, dopo il suo ritorno dai Mondiali contro Tyson Fury. Tutto questo non ha fatto impazzire, eufemismo, Cardinale, che vuole azzerare tutto, capire il settore giovanile, da sistemare, non tanto per la valenza degli uomini, ma per i travasi e il grande caos anche lì".