Di Napoli: "Allegri non aveva la squadra per lottare per lo scudetto. E sulla Champions..."

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Arturo Di Napoli, su TMW Radio, ha parlato così dell'operato di Massimiliano Allegri: "Non aveva la squadra per lottare allo Scudetto"

Il Milan si avvicina all’ultima giornata di campionato con un obiettivo chiaro: conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. A San Siro arriverà il Cagliari, in una sfida che può decidere il destino europeo dei rossoneri. Con i tre punti, la squadra milanese avrebbe la certezza di raggiungere il traguardo senza dipendere dai risultati delle rivali.

La stagione del Milan è stata lunga e complessa, caratterizzata da momenti esaltanti ma anche da passaggi difficili che hanno complicato il cammino in classifica. Dopo diverse settimane vissute tra rincorse e occasioni mancate, i rossoneri sono riusciti a rilanciarsi nel finale, presentandosi all’appuntamento decisivo ancora pienamente in corsa.

Il Cagliari, già sicuro della permanenza in Serie A, potrà affrontare la gara con maggiore tranquillità, ma questo non autorizza il Milan a sottovalutare l’impegno. In partite come questa serviranno lucidità, concentrazione e la capacità di gestire la pressione di una serata così importante.

La qualificazione in Champions League rappresenterebbe un risultato fondamentale per il club, non solo per il prestigio sportivo ma anche per le prospettive economiche e progettuali della prossima stagione. Tutto si deciderà negli ultimi novanta minuti.

Intanto Arturo Di Napoli, su TMW Radio, ha parlato così dell'operato di Massimiliano Allegri: "Non aveva la squadra per lottare allo Scudetto. La Champions è il minimo, per la storia del Milan. paradossalmente il Como è migliore in organizzazione e qualità".