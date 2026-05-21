Griezmann, il giocatore perfetto ha la finalizzazione di… Pippo Inzaghi
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Antoine Griezman ha dichiarato che, nel creare il giocatore perfetto, prenderebbe la finalizzazione di Pippo Inzaghi
Antonine Griezman, attaccante che ha da poco annunciato l'addio all'Atletico Madrid, è intervistato da ESPN UK. Alla fine dell'intervista, il francese ha partecipato ad un giochino divertente nel quale gli si chiedeva di creare il giocatore perfetto scegliendo diverse caratteristiche da tutti i giocatori della storia. Tra le varie scelte, che elencheremo qualche riga sotto, ce n'è stata una diciamo sorprendente che ha fatto sorridere i tifosi rossoneri: riguardo la voce della finalizzazione Griezman ha dichiarato che prenderebbe quella di Pippo Inzaghi.
GRIEZMAN, IL GIOCATORE PERFETTO
Passaggio: Beckham
Intelligenza: Busquets
Forza: Cristiano Ronaldo
Resistenza: Griezman
Lavoro duro: Koke
Velocità: Titi Henry
Tecnica: Messi
Finalizzazione: Pippo Inzaghi
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