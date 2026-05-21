Griezmann, il giocatore perfetto ha la finalizzazione di… Pippo Inzaghi

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Antoine Griezman ha dichiarato che, nel creare il giocatore perfetto, prenderebbe la finalizzazione di Pippo Inzaghi

Antonine Griezman, attaccante che ha da poco annunciato l'addio all'Atletico Madrid, è intervistato da ESPN UK. Alla fine dell'intervista, il francese ha partecipato ad un giochino divertente nel quale gli si chiedeva di creare il giocatore perfetto scegliendo diverse caratteristiche da tutti i giocatori della storia. Tra le varie scelte, che elencheremo qualche riga sotto, ce n'è stata una diciamo sorprendente che ha fatto sorridere i tifosi rossoneri: riguardo la voce della finalizzazione Griezman ha dichiarato che prenderebbe quella di Pippo Inzaghi.

GRIEZMAN, IL GIOCATORE PERFETTO

Passaggio: Beckham

Intelligenza: Busquets

Forza: Cristiano Ronaldo

Resistenza: Griezman

Lavoro duro: Koke

Velocità: Titi Henry

Tecnica: Messi

Finalizzazione: Pippo Inzaghi

