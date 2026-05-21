Griezmann, il giocatore perfetto ha la finalizzazione di… Pippo Inzaghi

Griezmann, il giocatore perfetto ha la finalizzazione di… Pippo InzaghiMilanNews.it
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Oggi alle 20:50News
di Andrea La Manna
Antoine Griezman ha dichiarato che, nel creare il giocatore perfetto, prenderebbe la finalizzazione di Pippo Inzaghi

Antonine Griezman, attaccante che ha da poco annunciato l'addio all'Atletico Madrid, è intervistato da ESPN UK. Alla fine dell'intervista, il francese ha partecipato ad un giochino divertente nel quale gli si chiedeva di creare il giocatore perfetto scegliendo diverse caratteristiche da tutti i giocatori della storia. Tra le varie scelte, che elencheremo qualche riga sotto, ce n'è stata una diciamo sorprendente che ha fatto sorridere i tifosi rossoneri: riguardo la voce della finalizzazione Griezman ha dichiarato che prenderebbe quella di Pippo Inzaghi.

GRIEZMAN, IL GIOCATORE PERFETTO

Passaggio: Beckham
Intelligenza: Busquets 
Forza: Cristiano Ronaldo
Resistenza: Griezman 
Lavoro duro: Koke
Velocità: Titi Henry
Tecnica: Messi
Finalizzazione: Pippo Inzaghi
 