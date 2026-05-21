Abraham, sei nella storia! Solo in due hanno vinto tutte le competizioni europee
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Tammy Abraham, con al vittoria dell’Europa League, è diventato il secondo giocatore della storia, insieme ad Emerson Palmieri, ad aver vinto tutte le competizioni europee.
Ieri sera l'Aston Villa di Emery, l'esperto della competizione, ha battuto in finale il Friburgo senza troppa fatica ed ha conquistato la prima Europa League della sua storia. Per gli inglesi in panchina era presente l'ex rossonero Tammy Abraham che ha conquistato l'ultima coppa europea che gli mancava nel suo palmares.
Con il 3-0, Abraham diventa il secondo giocatore della storia, insieme ad Emerson Palmieri, ad aver vinto tutte le competizioni europee. Ecco il suo palmares europeo.
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