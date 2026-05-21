Volata Champions, ultimo atto: ecco gli arbitri che guideranno i match

Volata Champions, ultimo atto: ecco gli arbitri che guideranno i match MilanNews.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 19:30News
di Andrea La Manna
Di seguito le designazioni arbitrali delle quattro squadre, Milan, Roma, Como e Juventus, che si giocheranno la Champions League negli ultimi 90 minuti della stagione.

Sono uscite le designazioni arbitrali, le ultime dell'anno, per le dieci partite della giornata numero 38. Di seguito tutte le squadre arbitrali che guideranno le partite di Milan, Como, Juventus e Roma. 

CREMONESE – COMO Domenica  ore 20.45
MARESCA
CECCONI – FONTEMURATO
IV:     CALZAVARA
VAR:     GARIGLIO
AVAR:      CAMPLONE

MILAN – CAGLIARI Domenica ore 20.45
GUIDA
PRETI – BERCIGLI
IV:     AYROLDI
VAR:      ABISSO
AVAR:       CHIFFI

TORINO – JUVENTUS Domenica ore 20.45
ZUFFERLI
BACCINI – LO CICERO
IV:       COLOMBO
VAR:      DI PAOLO
AVAR:     MARINI

HELLAS VERONA – ROMA Domenica ore 20.45
SOZZA
ROSSI M. – LAUDATO
IV:     FELICIANI
VAR:     MERAVIGLIA
AVAR:      MAGGIONI