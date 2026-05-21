Pellegatti rivela: “Mi dicono che con Allegri e con la Champions Modric rimane”
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della volontà di Luka Modric per la prossima stagione. Queste le sue parole:
"Modric mi dicono, mi hanno detto ieri, che avrebbe rivelato la sua intenzione. Se il Milan andrà in Champions League, speriamo, se Massimiliano Allegri rimarrà al Milan, la sua intenzione è rimanere anche lui al Milan. Speriamo che ce lo dica presto, ma probabilmente penso che si aspetti la fine del Mondiale, anche se il Milan deve sapere prima come e se dovrà, speriamo di no, sostituire il carisma, ma è impossibile, la classe, lo stile è molto difficile, la presenza, il senso tattico, anche li è complicato di Modric, però insomma, dovrebbe speriamo continuare al Milan, soprattutto se poi giocherà un bel mondiale con la Croazia".
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