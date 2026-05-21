Pellegatti rivela: “Mi dicono che con Allegri e con la Champions Modric rimane”

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Pellegatti rivela che in caso di Champions League e in caso Massimiliano Allegri rimarrà l’allenatore del Milan, Modric continuerebbe volentieri anche la prossima stagione in rossonero.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della volontà di Luka Modric per la prossima stagione. Queste le sue parole:

"Modric mi dicono, mi hanno detto ieri, che avrebbe rivelato la sua intenzione. Se il Milan andrà in Champions League, speriamo, se Massimiliano Allegri rimarrà al Milan, la sua intenzione è rimanere anche lui al Milan. Speriamo che ce lo dica presto, ma probabilmente penso che si aspetti la fine del Mondiale, anche se il Milan deve sapere prima come e se dovrà, speriamo di no, sostituire il carisma, ma è impossibile, la classe, lo stile è molto difficile, la presenza, il senso tattico, anche li è complicato di Modric, però insomma, dovrebbe speriamo continuare al Milan, soprattutto se poi giocherà un bel mondiale con la Croazia".