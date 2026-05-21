MN - Vertonghen propone Lukaku al Milan: "Penso abbia ancora molto da dare. È un top player"

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Jan Vertonghen, ha rilasciato un’intervista esclusiva al giornalista Alessandro Schiavone per MilanNews.it. Leggenda del Tottenham e della Premier League, “Super Jan” è considerato uno dei migliori difensori centrali della sua generazione, al fianco di campioni come Giorgio Chiellini e Sergio Ramos. Parte della generazione d’oro del Belgio insieme a Hazard, Lukaku e Courtois, Vertonghen in carriera ha vestito le maglie di Ajax, Waalwijk, Tottenham, Benfica e Anderlecht. Nel corso della chiacchierata, l’ex difensore belga ha parlato anche del presunto interesse del Milan ai tempi dell’Ajax, svelando interessanti retroscena sul suo passato e sul possibile approdo in rossonero.

difensore di classe mondiale quale sei stato, ti sarebbe piaciuto giocare nel club di Baresi, Nesta e Maldini?

“Sì, certamente sarebbe stato bello. Il Milan è un club straordinario, uno dei più grandi al mondo. È la storia del calcio e davvero, ad un certo punto, mi sarebbe piaciuto da morire venire (Vertonghen ha gli occhi lucidi, ndr). Però sono contento di aver giocato nei club dove ho giocato."

Insomma, a Milano saresti venuto solo per il Milan. Niente rimpianti?

“Niente rimpianti perché le decisioni le ho sempre prese con il cuore. Però ammetto che se questo interesse fosse stato concreto, magari la vita mi avrebbe portato lì. Ma io non sono mai davvero stato vicino al Milan.”

Oggi si parla di Lukaku al Milan, anche se lui ha smentito. Lei pensa che a quasi 34 anni potrebbe ancora dire la sua in rossonero?

“Lui è ancora un top player e questo lo ha dimostrato con il Belgio. Penso che, se sta bene, abbia ancora molto da dare.”