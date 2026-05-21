Futuro Conte, Bortolazzi: "Juve o nuova esperienza al Milan? Vi spiego.."

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Mario Bortolazzi, ex calciatore ha parlato così del futuro di Antonio Conte, in rotta con il Napoli. Un estratto delle sue considerazioni

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara per l'ultima e decisiva gara di campionato, in programma domenica sera a San Siro contro il Cagliari. I rossoneri, per qualificarsi alla prossima Champions League dovranno centrare una vittoria assolutamente non scontata. Infatti, il primo vero errore che la squadra del tecnico livornese potrebbe commettere, è proprio quello di sottovalutare il Cagliari di Pisacane, già salvo da una giornata vista la recente vittoria in casa contro il Torino. In una serata che potrebbe regalare un'enorme gioia al pubblico milanista, sempre comunque in piena contestazione contro la società e proprietà di Cardinale, Max Allegri si gioca Europa e futuro. Stando alle ultime notizie, il tecnico rossonero sarebbe sempre più vicino a restare sulla panchina del diavolo anche per la prossima stagione, anche se l'interesse del Napoli e del suo ds Manna restano sempre in agguato, e vigili.

Inoltre, resta di grande attualità anche il tema legato al futuro di Antonio Conte, ormai in collisione col Napoli. Di questo ne ha parlato così Mario Bortolazzi a TMW Radio. Di seguito un estratto delle sue interessanti considerazioni:

Conte si può riavvicinare alla Juve o al Milan?

"Può succedere di tutto. Per i tifosi può essere motivo di entusiasmo ma non so se è una minestra riscaldata. lo non credo che tornerà, secondo me va in Nazionale. Al Napoli altrimenti sentivo Italiano, Palladino, che mi sembra acerbo. Ad oggi però mi sembra che ci sia un po' di caos".