Per la titolarità di Modric decideranno Luka e Allegri con calma, ma ora c'è ottimismo

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla possibile presenza dal primo minuto di Modric contro il Cagliari.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla possibile presenza dal primo minuto di Luka Modric contro il Cagliari: "I supereroi si riconoscono dalla maschera. In carbonio, 150-200 grammi di peso, nera, con due ampi semicerchi che scendono sulle guance. Luka Modric si è presentato così all'allenamento del Milan di ieri: il ritorno dell'uomo mascherato assieme ai compagni. Le foto di giornata colpiscono: Luka è a suo agio ma ha questa grande struttura, legata sopra e sotto le orecchie. Modric si è fratturato lo zigomo sinistro dopo un violento scontro con Locatelli nel secondo tempo di Milan-Juve. Si è operato tre settimane fa e il mondo ha commentato: "Stagione finita". Calma. Dopo pochi giorni si è capito che Modric aveva deciso di provare a tornare per Milan-Cagliari.

La domanda a questo punto è: Modric sarà titolare contro il Cagliari domenica sera? La sua idea è chiara: giocare. A Genova sarebbe stato un rischio, dopo una settimana tutto può essere affrontato con più serenità. Decideranno Luka e Allegri con calma ma ora c'è ottimismo: l'allenamento con la squadra è andato bene, Modric già dalla scorsa settimana ha buon feeling con la maschera e la partita è troppo importante per essere trattata come le altre. Poco o tanto, giocherà, perché con il calcio non ha ancora finito. Il 17 giugno lo aspettano in Texas per Inghilterra-Croazia, non proprio scapoli-ammogliati".