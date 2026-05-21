Il corteggiamento del Napoli per Allegri non viene sottovalutato dal Milan, ma non è vissuto come apprensione

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Andrea Ramazzotti, giornalista, ha parlato su La Gazzetta dello Sport del futuro di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Massimiliano Allegri: "Battere il Cagliari, conquistare l’ingresso in Champions e poi andare avanti con Massimiliano Allegri in panchina. Il Milan che si avvicina alla “finale” di domenica sera a San Siro contro il Cagliari ha come priorità la conquista di un posto nelle prime quattro e il gruzzolo di milioni che arriverebbe dalla partecipazione alla coppa europea più prestigiosa. Compresi i ricavi garantiti dalla Uefa, gli incassi al botteghino e i bonus dagli sponsor la cifra si aggira sui cento milioni, come spiegato dal tecnico livornese.

Da lunedì in poi, però, bisogna disegnare il futuro e l’ex allenatore della Juventus è considerato un tassello chiave. Tanto per essere chiari: l’obiettivo è trattenerlo sulla panchina rossonera con un contratto allungato fino al 2028 e più remunerativo rispetto all’attuale (ingaggio alzato da cinque a sei milioni più bonus). Non ci sarà bisogno di una trattativa visto che l’attuale accordo già prevede il prolungamento per un anno in caso di ingresso nelle prime quattro. Il corteggiamento del Napoli nei confronti di Max in via Aldo Rossi non viene sottovalutato, ma non è vissuto come apprensione. Perché il club ha intenzione di ribadire ancora una volta quanto il tecnico è centrale nel progetto che Cardinale ha in mente per riportare il Milan a vincere".