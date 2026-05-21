Gozzini: "Furlani potrebbe anche optare per il ritorno a business più strettamente finanziari, lasciando il Milan nelle mani di altri"

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Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Giorgio Furlani, ad del Milan.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Giorgio Furlani: "Perché il nuovo Milan prenda forma c’è prima da aspettare che quello attuale concluda il lavoro: non un’attesa lunghissima, mancando appena cinque giorni alla fine del campionato. Un tempo che all’interno del club e della squadra vorrebbero trascorrere in serenità, con le attenzioni rivolte unicamente alla prossima e ultima partita. Nel frattempo però, anche senza prendere decisioni definitive prima di fine maggio, le grandi manovre vanno avanti.

Il dirigente che oggi è totalmente dedito alla causa è l’ad Giorgio Furlani, su cui – suo malgrado – si concentrano anche le critiche dei tifosi. L’ad era due giorni fa in tribuna al Ferraris nella giornata che ha definito come la più stressante della sua vita professionale e privata. Furlani aveva anche guidato la delegazione rossonera che la scorsa settimana era volata a Londra per l’incontro con Cardinale: l’ad si era trattenuto un giorno in più. Sarà Gerry a decidere se il rinnovamento della struttura societaria finirà per coinvolgere anche la posizione dell’amministratore delegato. Ma di nuovo, come per Allegri, potrebbe esserci la volontà del diretto interessato, Furlani in questo caso, di ripensare autonomamente il proprio futuro e magari optare per il ritorno a business più strettamente finanziari, lasciando il Milan nelle mani di altri manager".