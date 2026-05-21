UFFICIALE, Thiago Silva lascia il Porto: il brasiliano si libera a parametro zero

vedi letture

Tramite una nota ufficiale, il Porto rivela che Thiago Silva ha deciso di lasciare il club, con il quale ha vinto il campionato qualche settimana fa, dopo soli 5 mesi.

THIAGO SILVA, ALTRO CLUB O RITIRO?

Ora ci sarà da capire quale sarà il suo futuro: se firmare per un nuovo club a parametro zero oppure ritirarsi. Ricordiamo inoltre che Thiago Silva era stato inserito nella lista dei pre-convocati per il Mondiale da Carlo Ancelotti ma alla fine non è stato inserito nei 26 convocati definitivi.

IL COMUNICATO UFFICIALE

"Il contratto di Thiago Silva è scaduto - ha annunciato il Porto - e il difensore brasiliano di 41 anni lascia il Porto dopo due esperienze con il club.

Nella sua prima esperienza, nel 2004, Thiago Silva ha militato nella squadra B del Porto, dando inizio a una carriera ricca di successi. Nella sua seconda, dopo aver vinto la Champions League allo Stadio do Dragão, il difensore centrale nato a Rio de Janeiro ha disputato 14 partite tra campionato portoghese, Europa League e Coppa del Portogallo, laureandosi campione nazionale e conquistando il 33° trofeo della sua carriera.

Con la conferma della partenza di Thiago Silva, il Club gli augura il meglio per il futuro. Il Porto sarà sempre casa sua".